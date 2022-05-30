"Газпром" приостановит поставки газа в Нидерланды с 31 мая

С 31 мая "Газпром" приостановит поставки газа нидерландской компании GasTerra B. V. из-за ее отказа осуществлять платежи в рублях.

Власти Херсонской области обратились с просьбой помочь восстановить сотовую связь для 500 тысяч жителей.

Научно-энергетический модуль будет доработан для российской орбитальной станции. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.