ЦБ РФ понизил курс доллара на 31 мая до 63,1 рубля

Центробанк понизил курсы доллара и евро на 31 мая до 63,1 и 64,72 рубля соответственно.

В Москве получить питание на молочной кухне теперь можно по временному полису ОМС.

РФ продолжит исполнять обязательства во внешней торговле, несмотря на санкции, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.