Силуанов заявил об улучшении прогноза по спаду экономики России в 2022 году

Темпы спада экономики РФ в 2022 году будут гораздо меньше, чем прогнозировали ранее, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Adidas и Puma, приостановившие работу в РФ, принимают заявки от российских ретейлеров на новую коллекцию, сообщают СМИ.

Оспа обезьян не достигнет масштабов пандемии коронавируса. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).