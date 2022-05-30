Puma и Adidas принимают от российских ретейлеров заявки на новую коллекцию – СМИ

Puma и Adidas принимают у российских ретейлеров заявки на новую коллекцию. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники в компаниях.

Официальные магазины брендов приостановили работу, но через дистрибьюторов они продолжают продавать и отгружать продукцию, сообщают источники.

Ранее была информация о том, что Adidas надеется вернуться в Россию в прежнем формате. Даже писали, что вопрос с логистикой удается решить. Однако пока путей только два – продать компанию локальному бизнесу или даже иностранцу, либо сменить вывеску, как поступили некоторые бренды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.