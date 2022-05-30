ЦБ РФ установил курс доллара и евро на 31 мая

Банк России установил на 31 мая 2022 года официальный курс доллара на уровне 63,1 рубля, что на 3 рубля 30,54 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро регулятор понизил на 4 рубля 71,83 копейки, до 64,72 рубля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.