Курс евро опустился ниже 63 рублей, доллара – ниже 62 рублей

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже упал ниже 64 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 13:18 по московскому времени курс европейской валюты демонстрировал снижение на 6,14 рубля, до 63,55 рубля. Несколько минут спустя курс евро снизился до 62,81 рубля, однако к 13:28 поднялся до 63,38 рубля.