В российских магазинах появились первые товары параллельного импорта

В российских магазинах появились первые товары, купленные по схеме параллельного импорта. Речь идет, в частности, о телефонах и бытовой технике. Например, уже можно увидеть новейшие модели смартфонов, привезенные из Казахстана.

О том, как организовывают маршруты доставки, какую продукцию ретейлеры завозят в первую очередь и как вся эта логистика влияет на цены, – в эфире телеканала Москва 24.