Курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро – ниже 66 рублей

Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 64 рублей, евро между тем падает ниже 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, по состоянию на 11:05 стоимость американской валюты просела на 3,08 рубля – до 63,62 рубля. Европейская же валюта подешевела почти на четыре рубля, достигнув отметки в 65,75 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.