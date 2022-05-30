Автомобилисты пожаловались на розничные цены на бензин

Розничные цены на бензин не идут за оптовыми. Стоимость топлива на биржах ощутимо снизилась, но водители почти на замечают, чтобы на заправках что-то изменилось.

С чем это связано? Стоит ли автомобилистам на что-то надеяться? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

