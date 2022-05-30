Российские производители соков начали менять дизайн упаковок

Российские производители соков меняют дизайн упаковок. Теперь он будет более минималистичным, а в оформлении появится больше белого. Данный тренд оказался вынужденным.

Пойти на смену оформления пришлось из-за нехватки красок на заводах, где делает упаковку. Покупатели уже могут оценить новый дизайн сока "Сады Придонья". В ближайшее время также изменятся упаковки соков "Добрый" и "Моя Семья".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.