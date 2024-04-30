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30 апреля, 08:30

Экономика

Свыше 12 тыс участников присоединились к проекту "Академия инноваторов"

Свыше 12 тыс участников присоединились к проекту "Академия инноваторов"

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Предложить свою идею, найти инвесторов и создать готовый успешный продукт – такие возможности открывает "Академия инноваторов". Менее чем за год к проекту присоединилось свыше 12 тысяч разработчиков, ученых и предпринимателей со всей страны.

Выпускники второго потока успели привлечь 60 миллионов рублей инвестиций. Это десятки идей, которые не только превратились в стартапы, но и принесли пользу для развития экономики города и страны в целом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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