Сбербанк принял решение не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки Sberbank CZ.

Дептранс: В открытии мотосезона в Москве приняли участие 2 тысячи водителей.

Первый антиковидный пляж в Сочи сохранит свой статус после отмены режима повышенной готовности.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.