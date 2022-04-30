Эксперты рассказали о ситуации на столичном рынке недвижимости

Банк России снизил ключевую ставку до 14 процентов годовых. Она начнет действовать с 4 мая. И банки уже заявляют о снижении ставок по кредитам, в том числе и по льготной ипотеке.

На каких условиях сейчас можно купить квартиру, что с ценами на недвижимость в Москве? И есть ли смысл покупать жилье сейчас или аренда обойдется в разы дешевле? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.