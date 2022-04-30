Рубль укрепился по отношению к доллару и евро

Рубль укрепился к доллару и евро по итогам валютных торгов. Центробанк установил следующие котировки на выходные, до 4-го мая: доллар – 71 рубль 02 копейки.

Официальный курс евро тоже понижен – до 74 рублей 56 копеек. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.