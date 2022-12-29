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16:45

Экономика

Новости часа: Union Pay не ограничивала безналичные операции по картам банков РФ

Новости часа: Union Pay не ограничивала безналичные операции по картам банков РФ

UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом с российских карт

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ограничения Union Pay не касаются безналичных операций по картам банков РФ. Об этом сообщила пресс-служба китайской платежной системы.

Мужчину, обстрелявшего автобусы в Дрожжине, доставили в полицию. На него завели уголовное дело, заявили в МВД.

Президент Сербии Александр Вучич отменил состояние повышенной боеготовности Вооруженных сил страны. Это следует из его приказа.

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