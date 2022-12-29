16:45Экономика
Новости часа: Union Pay не ограничивала безналичные операции по картам банков РФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ограничения Union Pay не касаются безналичных операций по картам банков РФ. Об этом сообщила пресс-служба китайской платежной системы.
Мужчину, обстрелявшего автобусы в Дрожжине, доставили в полицию. На него завели уголовное дело, заявили в МВД.
Президент Сербии Александр Вучич отменил состояние повышенной боеготовности Вооруженных сил страны. Это следует из его приказа.