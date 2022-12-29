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Экономика

Продажи детских товаров выросли на 46% за 2022 год – аналитики

Продажи детских товаров выросли на 46% за 2022 год – аналитики

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Аналитики выяснили, какие товары чаще всего покупали россияне в 2022 году. Одежда, обувь и аксессуары заняли первую строчку в покупках россиян в 2022 году, а средний чек в этой категории превысил 3,5 тысячи рублей. По данным специалистов, на втором месте оказались товары для детей: продажи в этом сегменте выросли на 46% за год.

В течение 2022 года в России активно менялись бренды магазинов. Подробнее о том, как рынок продолжает претерпевать изменения, – в эфире телеканала Москва 24.

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