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Экономика

Новости часа: в России продлили действие льготной ипотеки до июня 2024 года

Новости часа: в России продлили действие льготной ипотеки до июня 2024 года

Новости часа: ВС Украины дважды обстреляли Донецк из РСЗО в течение 28 декабря

Новости часа: Путин заявил, что власти продолжат создавать условия для работы инвесторов

"Интервью": Вячеслав Цыбульников – об итогах работы столичного Сбербанка за 2022 год

Новости часа: кабмин планирует удвоить выпуск автомобилей в РФ

Новости часа: Песков прокомментировал ограничение поставок российской нефти

"Деньги 24": Госдума вернется к законопроекту о легализации майнинга в 2023 году

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть РФ

Названа предположительная стоимость ремонта "Северных потоков"

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин продлил программу льготной ипотеки до 1 июня 2024 года. Об этом сообщается на сайте российского кабмина со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

ФСБ в Херсонской области задержала агента СБУ, который передавал координаты российских военных.

В московских парках этой зимой работают 67 лыжных трасс. Об этом рассказал заммэра города Петр Бирюков.

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