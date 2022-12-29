13:00Экономика
Новости часа: в России продлили действие льготной ипотеки до июня 2024 года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин продлил программу льготной ипотеки до 1 июня 2024 года. Об этом сообщается на сайте российского кабмина со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.
ФСБ в Херсонской области задержала агента СБУ, который передавал координаты российских военных.
В московских парках этой зимой работают 67 лыжных трасс. Об этом рассказал заммэра города Петр Бирюков.