Новости часа: в России продлили действие льготной ипотеки до июня 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин продлил программу льготной ипотеки до 1 июня 2024 года. Об этом сообщается на сайте российского кабмина со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

ФСБ в Херсонской области задержала агента СБУ, который передавал координаты российских военных.

В московских парках этой зимой работают 67 лыжных трасс. Об этом рассказал заммэра города Петр Бирюков.