Россию не будут отключать от системы SWIFT – МИД

Россию не будут отключать от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом заявили в департаменте экономического сотрудничества МИД России.

По словам ведомства, такими санкциями все чаще грозят США, однако непонятно, как они будут реализовывать свои угрозы.

Также в департаменте рассказали, что это никому не выгодно. Однако примеры отключения от SWIFT в мировой практике уже были.

Отключение от SWIFT на Западе рассматривают в качестве нового пакета санкций против России из-за Украины. В МИДе уверены, что ничего подобного не будет, в ответ на риски в стране создали свою систему передачи финансовых сообщений Банка России.

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