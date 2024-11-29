В России планируют увеличить лимит страховки по вкладам до 3 млн рублей

Максимальную страховку по вкладам предлагают увеличить до 3 миллионов рублей, то есть больше чем вдвое. До этого момента, если с банком что-то случится, вкладчики могут рассчитывать на возврат только 1,4 миллиона рублей, остальное сгорает.

Сумма страховки оставалась на прежнем уровне 10 лет, а цены и проценты за это время изменились. Инициативу о повышении выплат в ближайшее время должен рассмотреть парламент.

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