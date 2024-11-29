Голосование за дизайн купюры номиналом 1 000 рублей стартует 29 ноября

Голосование за дизайн новой тысячной купюры стартует в России 29 ноября в 10:00. Лицевая сторона с видами Нижнего Новгорода останется прежней, выбирать будут только изображение на оборотной стороне.

В шорт-лист вошли 25 символов Приволжского округа: памятник Салавату Юлаеву в Уфе, главный корпус Казанского федерального университета, Жигулевская ГЭС на Волге в Самарской области, музей истории Оренбурга, а также несколько музеев-усадеб, которые связаны с Пушкиным и Чайковским.

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