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Экономика

В ООН пообещали разблокировать российские суда в Европе до 1 декабря

В ООН пообещали разблокировать российские суда в Европе до 1 декабря

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В ООН пообещали до 1 декабря разблокировать российские суда в Европе. Первый сухогруз с удобрениями отправится из Нидерландов в Малави через Мозамбик. Об этом сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Устранение препятствий для экспорта удобрений РФ является частью зерновой сделки. По этим договоренностям Украина вывозит продовольствие из одесских портов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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