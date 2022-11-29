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Экономика

Парк каршеринговых машин в столице обновят "Москвичами" в 2023 году

Парк каршеринговых машин в столице обновят "Москвичами" в 2023 году

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Московский парк каршеринговых машин обновят в 2023 году "Москвичами". На заводе обещают выпустить до 50 тысяч новых автомобилей. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

На данный момент на московском заводе наладили крупноузловую сборку кроссовера "Москвич-3". Локализация производства идет быстро. К 2025 году это будет полностью отечественный автомобиль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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