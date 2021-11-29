В России могут вырасти цены на бытовую технику

Бизнесмены предупреждают о подорожании бытовой техники. Причина – введение с 2022 года запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов.

Цены на домашнюю электронику за год уже выросли в среднем на 10–15%, подсчитали аналитики рынка. В 2022 году подорожание может составить еще 13%, полагают в торгово-промышленной палате России.

Также пока до конца неясно, как будут утилизировать отходы, которые раньше вывозили. Возможно, что бизнесменам придется платить дополнительный экосбор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.