Москвичам рассказали, как изменились цены на макароны

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на макароны "Макфа", упаковка 450 граммов.

В "Пятерочке" за неделю стоимость снизилась на 2 рубля – до 61,99 рубля. В "Перекрестке" цена выросла – 75,90 вместо 67,90 рубля. В Metro Cash&Carry макароны подешевели: 54,90 против 67,99 рубля на прошлой неделе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.