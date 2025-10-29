Число работников в области промышленности в Москве может превысить 800 тыс к 2030 году

Количество работников в области промышленности в Москве может превысить 800 тысяч к 2030 году. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, количество предприятий в городе также динамично растет. Кроме того, Москва продолжает реализацию специальной программы, главная цель которой состоит в создании новых рабочих мест.

