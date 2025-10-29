Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 20:45

Экономика

Число работников в области промышленности в Москве может превысить 800 тыс к 2030 году

Число работников в области промышленности в Москве может превысить 800 тыс к 2030 году

"Деньги 24": россияне сталит чаще использовать рассрочку при онлайн-покупках

"Деньги 24": цифровой рубль запустят в России 1 сентября 2026 года

"Деньги 24": стоимость почти 60% новостроек Москвы составила более 15 млн руб

Собянин: Черкизовский мясоперерабатывающий завод получил статус промкосплекса

Новую платежную систему начали разрабатывать в России

Мишустин рассказал, что доля российской электроники на внутреннем рынке превысила 50%

"Деньги 24": цены на бензин и дизель в России начали стабилизироваться

"Деньги 24": эксперт рассказал, как ФНС будет взыскивать долги с россиян без суда

"Деньги 24": цены на золото начали стремительно снижаться

Количество работников в области промышленности в Москве может превысить 800 тысяч к 2030 году. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, количество предприятий в городе также динамично растет. Кроме того, Москва продолжает реализацию специальной программы, главная цель которой состоит в создании новых рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика