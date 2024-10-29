Цены на жилье в столичном ЖК "Садовые кварталы" дошли до 1 млрд рублей

Приобретение жилья в ЖК "Садовые кварталы" может обойтись покупателям во внушительную сумму. Например, двухэтажный пентхаус стоит 1 миллиард рублей, а двухкомнатная квартира – в среднем 70 миллионов. Арендовать трехкомнатную квартиру площадью 86 квадратных метров можно минимум за 400 тысяч рублей.

При этом на прилегающей территории есть кафе и рестораны, детские площадки и центры развития, школа, детский сад, фитнес-центр и салоны красоты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.