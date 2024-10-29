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29 октября, 23:30

Экономика

ФНС России начала рассылать уведомления владельцам иностранных банковских карт

ФНС России начала рассылать уведомления владельцам иностранных банковских карт

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Россияне, у которых есть иностранные банковские карты, начали получать письма из ФНС о том, что стали нарушителями валютного законодательства. Уведомления получают владельцы карт, которые не сообщили об открытии счета за рубежом. Теперь им грозит штраф.

По закону при открытии счета в иностранном банке россияне обязаны уведомить об этом ФНС, причем не позднее месяца со дня создания счета. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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