ФНС России начала рассылать уведомления владельцам иностранных банковских карт

Россияне, у которых есть иностранные банковские карты, начали получать письма из ФНС о том, что стали нарушителями валютного законодательства. Уведомления получают владельцы карт, которые не сообщили об открытии счета за рубежом. Теперь им грозит штраф.

По закону при открытии счета в иностранном банке россияне обязаны уведомить об этом ФНС, причем не позднее месяца со дня создания счета. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.