На выставке в Москве представили косметику российского производства

Кремы с экстрактом водорослей Белого моря и маски на основе горных цветов Красной Поляны – российские производители косметики и парфюмерии представили свою продукцию на выставке в "Крокус-экспо" в Москве.

Тема импортозамещения стала ведущей этом году. Участники обсуждают, как выйти на рынок новым брендам и где им найти своего покупателя. Эксперты уже делают прогнозы относительно перспектив отрасли. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.