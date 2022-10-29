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Экономика

На выставке в Москве представили косметику российского производства

На выставке в Москве представили косметику российского производства

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Кремы с экстрактом водорослей Белого моря и маски на основе горных цветов Красной Поляны – российские производители косметики и парфюмерии представили свою продукцию на выставке в "Крокус-экспо" в Москве.

Тема импортозамещения стала ведущей этом году. Участники обсуждают, как выйти на рынок новым брендам и где им найти своего покупателя. Эксперты уже делают прогнозы относительно перспектив отрасли. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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