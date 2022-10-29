На фабриках IKEA снова запустили цеха: здесь демонстрируют возможности потенциальным покупателям. Имена претендентов держат в секрете, но названия возможных будущих владельцев уже обсуждают.

Предположительно ими могут стать Hoff, Kronospan и Segezha Group. Но пока одни присматриваются и прицениваются, другие уже запустили в России заводы мебели "как в "Икее". Кто это? И что будет дальше со шведскими фабриками и их работниками? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.