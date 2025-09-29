Форма поиска по сайту

29 сентября, 21:00

Экономика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 сентября

"Деньги 24": более 1 млн дропперов выявили в России

"Деньги 24": цены на квадратный метр в московских новостройках могут вырасти на 5%

"Деньги 24": период укрепления рубля завершился

Объем продаж новых автомобилей в России вырос на 21% за неделю

"Деньги 24": Минэкономразвития представило два варианта прогноза для экономики России

"Деньги 24": рост цен на бензин планируют сохранить на уровне инфляции в 2026 году

Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве

Более 400 млрд рублей планируется собрать с россиян от имущественных налогов

Собянин: число компаний в сфере дизайна в Москве за 5 лет выросло на 91%

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 29 сентября.

Продажи новых автомобилей в России продемонстрировали рост за последнюю неделю. Это связывают с ожиданием роста цен из-за планов на повышение утилизационного сбора. Ранее Минпромторг подготовил проект постановления – с 1 ноября этого года при расчете утильсбора предлагают учитывать мощность двигателя.

Температура воздуха в столичном регионе местами может опуститься до минус 2 градусов в ночь на вторник, 30 сентября. Синоптики прогнозируют не только заморозки, но и сильный холодный ветер.

Кроме того, в столице обновился рекорд атмосферного давления. Барометры показали почти 765 миллиметров ртутного столба.

Алексей Лазаренко

