Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 29 сентября.

Продажи новых автомобилей в России продемонстрировали рост за последнюю неделю. Это связывают с ожиданием роста цен из-за планов на повышение утилизационного сбора. Ранее Минпромторг подготовил проект постановления – с 1 ноября этого года при расчете утильсбора предлагают учитывать мощность двигателя.

Температура воздуха в столичном регионе местами может опуститься до минус 2 градусов в ночь на вторник, 30 сентября. Синоптики прогнозируют не только заморозки, но и сильный холодный ветер.

Кроме того, в столице обновился рекорд атмосферного давления. Барометры показали почти 765 миллиметров ртутного столба.