ФАС начала возбуждать первые дела из-за роста цен на бензин в РФ

Федеральная антимонопольная служба начала возбуждать первые дела из-за роста цен на бензин. Ранее на проблему обратил внимание Владимир Путин. Президент РФ говорил о необходимости взять под контроль цены на топливо.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков и доцент кафедры экономической политики Института экономики и финансов Максим Чирков прокомментировали, какие перспективы есть у топливного рынка РФ на данный момент.

Какие методы использует Минэнерго, чтоб остановить рост цен, и почему они не работают? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.