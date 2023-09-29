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29 сентября, 20:00

Экономика

ФАС начала возбуждать первые дела из-за роста цен на бензин в РФ

ФАС начала возбуждать первые дела из-за роста цен на бензин в РФ

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Федеральная антимонопольная служба начала возбуждать первые дела из-за роста цен на бензин. Ранее на проблему обратил внимание Владимир Путин. Президент РФ говорил о необходимости взять под контроль цены на топливо.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков и доцент кафедры экономической политики Института экономики и финансов Максим Чирков прокомментировали, какие перспективы есть у топливного рынка РФ на данный момент.

Какие методы использует Минэнерго, чтоб остановить рост цен, и почему они не работают? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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