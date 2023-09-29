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29 сентября, 12:45

Экономика

Продажи электромобилей в РФ могут вырасти более чем в 4 раза в 2023 году

Продажи электромобилей в РФ могут вырасти более чем в 4 раза в 2023 году

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Продажи электромобилей могут вырасти в РФ более чем в четыре раза в 2023 году. Их число может вырасти до 12–13 тысяч. Такой прогноз публикует "Автостат".

Отмечается, что среди основных причин, по которым россияне покупают обычные машины, а не электромобили, называют отсутствие инфраструктуры. Дело в том, что всего 10–15% АЗС в РФ имеют пространство, где можно установить зарядки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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