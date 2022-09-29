Правительство выделило около 26 млрд на реструктуризацию кредитов крупного бизнеса

Правительство выделило около 26 миллиардов на реструктуризацию кредитов крупного бизнеса. Об этом на заседании заявил Михаил Мишустин.

Это коснется тех предприятий, которые брали кредиты по плавающим ставках и столкнулись с проблемами весной 2022 года. Премьер-министр уточнил, что деньги переведут сразу кредиторам на компенсацию недополученных доходов.

Также обсудили и социальные вопросы. Продолжается работа по защите соцвыплат россиянам от списания за долги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.