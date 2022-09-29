РФ планирует ввести запрет на въезд фур из ЕС с 1 октября

Европейские большегрузы могут больше не попасть в Россию. В СМИ написали, что с 1 октября РФ планирует ввести запрет на въезд для них. Мера – ответная, для российских грузовых автомобилей ЕС ввел санкции еще весной 2022 года.

Стало известно, что товары из Европы хотят массово ввозить по железной дороге. Поезда из Италии запустили в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург. Как это скажется на международной торговле и что конкретно будут доставлять в столицу? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24