Турция может создать новый банк для работы с платежной системой "Мир" – СМИ

Анкара предложила Москве ряд альтернатив для проведения финансовых операций с картами "Мир" в Турции. Одна из них – создание нового банка, независящего от санкций США и ЕС. Об этом сообщает газета "Известия".

Ранее сообщалось, что российский карты перестали действовать на территории страны. Можно ли еще снять наличку в банкоматах? И как теперь российским туристам расплачиваться в Турции?

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