Число посетителей московских ресторанов сократилось на треть за неделю на фоне мобилизации

Владельцы московских ресторанов рассказали о потере посетителей и стремительно падающей выручке. После объявления частичной мобилизации люди стали меньше ходить по заведениям. С 21 сентября посещение в московских общепитах снизилось в среднем на треть, а выручка – почти на 20%. Данные привела аналитическая компания Focus Technologies.

Рестораторы намерены экономить. Из меню уберут некоторые блюда, сократят количество смен официантов и поваров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.