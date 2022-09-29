В Роснедрах рассказали, на сколько лет хватит нефти и газа в РФ

Глава Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров рассказал, сколько в России запасов нефти и газа. По его словам, нефти хватит на 39 лет, а газа – на 62 года.

Евгений Петров уточнил, что расчеты коснулись только тех запасов, которые можно извлечь с использованием сегодняшних технологий. Он рассказал, что в будущем добыча нефти и газа в мире может вырасти благодаря новым энергоэффективным технологиям.

В Роснедрах также отметили, что Россия обеспечена по большинству видов полезных ископаемых на сотни лет вперед. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.