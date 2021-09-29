Москвичам рассказали о ценах на гречку

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на гречку "Агро-Альянс", упаковка 900 граммов.

В "Пятерочке" цена стабильная – 92,99 рубля. В "Перекрестке" по карте магазина гречка обойдется в 89,9 рубля.

В "Азбуке Вкуса" самая высокая цена, но она тоже не менялась за последнее время и составляет 149 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.