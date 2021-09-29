Россиян предупредили о росте цен на бензин

В России в сентябре и октябре цены на бензин могут подрасти на 25–30 копеек. Такой прогноз дает Топливный союз. А биржевая цена 95-го бензина уже побила все рекорды. Последний – более 60 тысяч рублей за тонну.

Эксперты считают, что спрос на бензин начнет снижаться уже после октября, и тогда же могут упасть и биржевые цены. Как ранее объясняло Минэнерго, рост цен был связан с ремонтами на нескольких НПЗ и переходом от летних сортов топлива к зимним. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.