Гендиректор Wildberries второй раз возглавила рейтинг богатейших женщин России

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук, которую неоднократно критиковали за подход к ведению бизнеса, вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes. Ее состояние оценили в 7 миллиардов долларов.

Компанию в этом списке ей теперь составляют еще шесть россиянок-долларовых миллиардеров. Еще два года назад их было всего трое. Правда эксперты Forbes пояснили, что бизнесвумен не стали зарабатывать больше. Дело в том, что из-за санкций они перестали выводить активы за рубеж и оформлять их на родственников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.