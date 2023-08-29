ЦБ РФ внес в реестр новую международную платежную систему

Москвичам доступна новая международная платежная система под названием Kwikpay, позволяющая делать переводы за границу. В списке есть несколько европейских государств – Австрия, Германия, Греция, Италия и Франция, а также страны СНГ, Грузия и Вьетнам.

Приложение работает с картами "МИР", Visa и Mastercard с максимальной комиссией в 5%. Без открытия счета деньги можно переводить в рублях, долларах и евро. Информация о системе уже есть в реестре ЦБ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.