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Экономика

ЦБ РФ внес в реестр новую международную платежную систему

ЦБ РФ внес в реестр новую международную платежную систему

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Москвичам доступна новая международная платежная система под названием Kwikpay, позволяющая делать переводы за границу. В списке есть несколько европейских государств – Австрия, Германия, Греция, Италия и Франция, а также страны СНГ, Грузия и Вьетнам.

Приложение работает с картами "МИР", Visa и Mastercard с максимальной комиссией в 5%. Без открытия счета деньги можно переводить в рублях, долларах и евро. Информация о системе уже есть в реестре ЦБ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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