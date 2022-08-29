Новости последнего часа: многие специалисты ушедших Nokia и Ericsson уже получили работу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Многие специалисты ушедших Nokia и Ericsson уже получили работу в организациях России, сообщили в Минпромторге.

Около восьми тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом, заявили в Минздраве области.

Сборная Москвы стала победителем женского гандбольного турнира на Спартакиаде.