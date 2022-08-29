Инфляция в России по итогам 2022 года будет на уровне 12–13%. Это более позитивный результат, чем ожидали еще 2–3 месяца назад.

На заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций Михаил Мишустин рассказал, что правительство смягчило условия получения грантов для сельхозпроизводителей, а также внесло коррективы в программу льготного кредитования бизнеса. Малые и микропредприятия смогут взять кредит под 4,5% годовых, а средние – под 3%. Премьер-министр отметил, что большая часть мер уже эффективно работают.

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