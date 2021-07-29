Как столичные предприниматели смогут получить поддержку у банков

29 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция, посвященная подписанию соглашения между департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы и ПАО "Сбербанк" о совместной программе в области поддержки предпринимателей.
Перед журналистами выступили:
- руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин;
- председатель московского банка ПАО "Сбербанк" Вячеслав Цыбульников;
- директор дивизиона "Малый и микробизнес" ПАО "Сбербанк" Алексей Шашкин;
- предприниматель Алла Набиева;
- исполнительный директор компании ООО "Фармалогика" Тата Лысогорова.