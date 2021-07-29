Москвичам рассказали о ценах на дыню

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на дыню.

В "Ашане" килограмм стоит 70 рублей, цена за последнее время не менялась. В "Перекрестке" дыни дешевле, чем в "Ашане", на 10 рублей. Их стоимость всю неделю тоже была фиксированной – 60 рублей.

На Вятском рынке дыню можно приобрести за 120 рублей за килограмм. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.