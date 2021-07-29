Россиян предупредили о подорожании кофе

Мировые цены на кофе заметно увеличились. Так дорого арабика не стоила семь лет. И все это из-за возможного сокращения поставок из Бразилии.

В трех основных кофейных районах резко похолодало, и урожай оказался под угрозой. Кроме того, начались перебои с поставками из Колумбии и Вьетнама.

Российские сети предупредили о росте цен на кофе в августе в среднем на 10%.

При этом, по мнению экспертов, в кофейнях напиток дорожать не должен. Туда привозят другие зерна. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.