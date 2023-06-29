Новости часа: бюджет ДНР пополнится на 14,5 млрд рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бюджет Донецкой Народной Республики пополнится на 14,5 миллиарда рублей. Большая часть денег пойдет на выплаты жителям. Об этом сообщил председатель правительства региона Евгений Солнцев.

Россия может ограничить с октября ввоз из недружественных стран семян пшеницы, ржи, и ячменя, сообщается на сайте правовой информации.

Для педагогических вузов в России предложили создать единый стандарт воспитания, передает Мипросвещения РФ.