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Новости

Новости

29 июня, 23:00

Общество

Новости часа: бюджет ДНР пополнится на 14,5 млрд рублей

Новости часа: бюджет ДНР пополнится на 14,5 млрд рублей

Москвичам рассказали, какие магазины откроются на месте ушедших западных брендов в ТЦ

Новости часа: массовые отключения энергии из-за дождя в Подмосковье не зафиксированы

Новости часа: Путин призвал проводить политику по продвижению отечественных брендов

Путин заявил, что российские компании не уступают зарубежным

Новости часа: бесплатные маршруты запустили в Москве после ЧП на Павелецком направлении

Жителям столицы рассказали, кто займет площадки ушедших брендов

Москвичам рассказали, кто займет площадки ушедших брендов

Собянин сообщил о расширении мер поддержки для застройщиков спортивных объектов

Новости часа: в СК попросили продлить арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бюджет Донецкой Народной Республики пополнится на 14,5 миллиарда рублей. Большая часть денег пойдет на выплаты жителям. Об этом сообщил председатель правительства региона Евгений Солнцев.

Россия может ограничить с октября ввоз из недружественных стран семян пшеницы, ржи, и ячменя, сообщается на сайте правовой информации.

Для педагогических вузов в России предложили создать единый стандарт воспитания, передает Мипросвещения РФ.

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