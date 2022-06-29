Эксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать иностранную валюту

Курс доллара опустился ниже 52 рублей впервые с мая 2015 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. К вечеру 28 июня американская валюта в моменте стоила 51 рубль 88 копеек, но потом немного укрепилась.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев пояснил, что есть смысл в покупке иностранной валюты сейчас, если человек планирует поездку за рубеж или перевод средств в другую страну. При этом сохраняться валюту в качестве средства сбережения эксперт не рекомендовал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

