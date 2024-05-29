29 мая, 19:45Экономика
Евгений Беляков стал лауреатом регионального этапа "Экономического возрождения России"
Ведущий проектов "Деньги 24" и "Торги Москвы" Евгений Беляков стал лауреатом регионального этапа всероссийского конкурса "Экономическое возрождение России". Его проводит Московская торгово-промышленная палата среди журналистов, пишущих на экономические темы.
По словам Белякова, благодаря проекту "Торги Москвы" жители столицы могут узнать, что и как в городе продают на аукционах.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Сотрудников "Москва Медиа" наградили за личный вклад в обновление выставки-форума "Россия"
- Блогеры российской платформы Rutube получили премию "Феникс"