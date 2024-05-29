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29 мая, 19:45

Экономика

Евгений Беляков стал лауреатом регионального этапа "Экономического возрождения России"

Евгений Беляков стал лауреатом регионального этапа "Экономического возрождения России"

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Ведущий проектов "Деньги 24" и "Торги Москвы" Евгений Беляков стал лауреатом регионального этапа всероссийского конкурса "Экономическое возрождение России". Его проводит Московская торгово-промышленная палата среди журналистов, пишущих на экономические темы.

По словам Белякова, благодаря проекту "Торги Москвы" жители столицы могут узнать, что и как в городе продают на аукционах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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