Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 18:15

Экономика

Министр финансов Силуанов прокомментировал возможные изменения в налоговой системе РФ

Министр финансов Силуанов прокомментировал возможные изменения в налоговой системе РФ

"Деньги 24": Центробанк РФ будет рассматривать вопрос о повышении ключевой ставки

Итоги премии "Импульс добра" подвели в столице

Продажи кондиционеров в Москве выросли на 63% в 2024 году

Российская клубника подорожала из-за заморозков

Эксперт оценил предстоящие изменения в налоговую систему РФ

"Время новых": спортивная одежда Zojj

Минфин предложил изменить налоговую систему РФ

Ведущие Москвы FM рассказали о темах эфира 29 мая

Строительная отрасль столицы сэкономила 1,7 млрд рублей

Министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал возможное изменение в налоговой системе России. Он отметил, что специалисты Минфина анализировали, какие существуют ставки налогообложения в других странах, и подготовили оптимальную справедливую шкалу налогообложения.

Минфин предложил изменить налоговую систему страны. В законопроекте, который поступил в правительство РФ, предлагается многоступенчатая шкала НДФЛ для людей с доходами от 2,4 миллиона рублей в год. Если их доход при этом будет менее пяти миллионов, то налог составит 15%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика