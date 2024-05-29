Министр финансов Силуанов прокомментировал возможные изменения в налоговой системе РФ

Министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал возможное изменение в налоговой системе России. Он отметил, что специалисты Минфина анализировали, какие существуют ставки налогообложения в других странах, и подготовили оптимальную справедливую шкалу налогообложения.

Минфин предложил изменить налоговую систему страны. В законопроекте, который поступил в правительство РФ, предлагается многоступенчатая шкала НДФЛ для людей с доходами от 2,4 миллиона рублей в год. Если их доход при этом будет менее пяти миллионов, то налог составит 15%.

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